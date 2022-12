MC Guimê diz que fará tatuagem em homenagem a participação com Lexa no The Masked Singer Brasil: Vou arrumar um espacinho

01/12/2022 | 08:10



MC Guimê está buscando um espacinho no corpo para fazer mais uma tatuagem. O cantor quer marcar na pele a sua participação, ao lado de Lexa, no programa The Masked Singer Brasil - no qual ele e a ex-esposa participaram fantasiados de Lampião e Maria Bonita.

Em entrevista para o jornal Extra, Guimê declarou:

- Estou até devendo isso! Faz tempo que eu falo que eu vou fazer... Mas eu vou arrumar um espacinho para tatuar e eu vou fazer a tatuagem do Lampião e da Maria Bonita.

Ao relembrar a participação no programa, o cantor falou sobre a parceria com a ex-companheira.

- Lexa nessa época me ajudou muito, na questão artística e pessoal. Ela sempre tava ali apoiando me dando dicas querendo ver o meu melhor. E eu querendo dar o meu melhor também, para que ela falasse assim Pô, esse cara tá do meu lado aqui, tá à altura, representando. Imagina, a gente perde uma batalha e a culpa ia ser minha! Eu tive que dar o meu melhor!

Inclusive, Lexa já foi eternizada na pele de MC Guimê em outra oportunidade. Em fevereiro, o cantor desenhou a imagem da cantora vestida de noiva.

Eternizei na pele uma pessoa que já está eternizada em minha alma e no meu coração desde que conheci. É o símbolo do meu amor e gratidão. Decidi te presentear fazendo essa loucura de amor, escreveu o cantor nas redes sociais, na época.