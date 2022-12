S&P Global/CIPS: PMI industrial do Reino Unido (final) sobe a 46,5 em novembro

01/12/2022 | 07:24



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria do Reino Unido subiu de 46,2 em outubro a 46,5 em novembro, informaram nesta quinta-feira, 1, a S&P Global e o CIPS. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam estabilidade do indicador. O resultado segue abaixo da marca de 50, o que aponta para contração da atividade pelo quarto mês consecutivo, ainda que a ritmo menor em comparação à leitura anterior.