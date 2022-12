Braskem apresenta projetos para Polo Petroquímico

Renan Soares

Especial para o Diário



01/12/2022 | 08:12



Durante evento realizado na quarta-feira (30) para relembrar as ações da empresa no decorrer de 2022, a Braskem reforçou as preocupações com o meio ambiente, por meio de investimentos ambientais, economia circular, desenvolvimento social e com os projetos sociais na região. Nomes da empresa, como Renata Bley, diretora de RI (Relações Institucionais), Sylvia Tabarin, gerente de RI, e Paulo Bastos, da economia criativa, participaram do evento, além de Renato Bresciani, gerente de projetos industriais, que anunciou um novo investimento que reforçará os sistemas do Polo Petroquímico, diminuindo o teor de pó na liberação à atmosfera.

Desde 2002, foram investidos mais de R$ 2 bilhões na planta do Grande ABC. Localizado no limite dos municípios de Mauá e Santo André, o local produz mais de 1,9 milhão de toneladas de produtos químicos e petroquímicos por ano. O diretor da Braskem, Luiz Pazin, ressaltou o projeto Vesta – iniciado em 2021 com custo entre R$ 600 e 800 milhões – que implementa a cogeração de energia elétrica na planta.

“A Braskem tem investido muito de uma forma muito forte, não devemos nada do ponto de vista de tecnologia para várias outras centrais do mundo,” afirma Pazin. O projeto Vesta está em fase final de implementação e vai diminuir os custos do setor elétrico, aumentar a confiabilidade elétrica do complexo e reduzir os eventos do flare, dispositivo que realiza a queima dos resíduos no Polo por meio de combustão de gás.

Renato Bresciani, gerente de projetos industriais, destacou a diminuição do teor de pó do Polo no projeto PE 7, que terá investimento de R$ 40 milhões e será finalizado até maio. O sistema aliviado dpassará a ter um tratamento antes de ser liberado na atmosfera. “O propósito é melhorar a vida das pessoas, não é para mostrar para investidores, é fazer projetos com a comunidade de maneira que esse processo seja mais firme. As pessoas que acordam de manhã para trabalhar (no Polo), vão para cuidar das pessoas,” afirma Bresciani.

Sylvia Tabarin, gerente de RI, ressaltou os números da Braskem em relação ao desenvolvimento social das comunidades do entorno, São mais de 10 projetos sociais, 10 mil pessoas impactadas diretamente e 40 mil horas de interação direta com as comunidades. Tabarin relembrou projetos como o Instituto Seci, para reduzir a evasão escolar; o Braskem Recicla, para coletar resíduos com a ajuda dos moradores; as doações para unidades de saúde em Santo André (Hospital Mário Covas) e Mauá (Hospital Radamés Nardini), entre outros.

Paulo Bastos, do setor de economia criativa da Braskem, aproveitou o evento para dizer as atuais ações de economia circular. O ecossistema deste tipo de ação passa por produtos circulares de reciclagem, com foco em tecnologia, educação e design. Como parte da estratégia da Braskem, o representante ressaltou os compromissos de combate às mudanças climáticas e ao desperdício de plástico. A meta é alcançar a neutralidade de carbono até 2050, além de reduzir em 15% as emissões de gases de efeito estufa até 2030.

Para combater o desperdício de plástico, Bastos ressaltou que a empresa visa expandir seu portfólio para incluir 300 mil toneladas de produtos com material reciclado até 2025 e, até 2030, expandir para 1 milhão de toneladas de resinas termoplásticas e produtos químicos com conteúdos reutilizáveis.