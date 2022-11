Evento comemora 50 anos do Polo Petroquímico

Tomaz de Alvarenga

Do Diário do Grande ABC



23/11/2022 | 09:58



O Polo Petroquímico do Grande ABC, o mais antigo do País, completou 50 anos. O Cofip ABC (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC) celebrou a data nesta terça-feira (22). O evento em Santo André reuniu representantes de empresas do segmento (como a Braskem, Ambipar e Cabot), além de políticos, entidades de classe e universidades.

Paulo Serra (PSDB), que é presidente do Consórcio ABC e prefeito de Santo André, ressaltou a importância do Polo "para a manutenção e financiamento das cidades. Pois gera empregos, renda e desenvolvimento social". O prefeito também ressaltou "as expectativas positivas para a imagem internacional do nosso País que devem melhorar nos próximos anos",sendo um aspecto positivo para o Polo Petroquímico.

Vera Escudeiro, secretária de Desenvolvimento Econômico de Mauá, endossou que "o importante é cuidar das pessoas do entorno. Elas não conheceme reconhecem os benefícios do Polo para elas mesmas. Não são só empregos, mas há a questão social.

Bruno Caetano, secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, apontou que "o Estado cresceu bem mais do que o País nos últimos anos e que o mérito também é dos empreendedores". Para ele, "o Polo resume um pouco deste mérito. Aqui se gera riqueza, R$ 10 bilhões por ano. Mas riqueza sozinha não significa nada, ela precisa chegar às pessoas. E são gerados mais de 10 mil empregos, algo que também precisa ser ampliado".

O presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Aroaldo Oliveira da Silva, salientou o potencial de criação de empregos pelas empresas "que indiretamente criam 50 mil, 60 mil postos de trabalho. Há toda uma cadeia econômica que gira ao redor do Polo".