LeBron James retorna e Los Angeles Lakers derrota San Antonio Spurs na NBA

26/11/2022 | 04:59



Após ficar fora de cinco jogos por causa de uma distensão no músculo adutor da perna esquerda, LeBron James retornou à equipe do Los Angeles Lakers na vitória, desta sexta-feira, sobre o San Antonio Spurs, por 105 a 94, no ginásio do adversário, em mais uma rodada da NBA. Foi a primeira vitória dos Lakers fora de casa nesta temporada e neste sábado o duelo se repete no mesmo local.

LeBron marcou 21 pontos, agarrou oito rebotes e fez cinco assistências, mas o cestinha da equipe de Los Angeles foi Antony Davis, com 25 pontos e mais 15 rebotes. Do lado dos Spurs, que perderam pela sétima vez seguida - 13 das últimas 14 partidas -, Tre Jones anotou 19, seguido por Devin Vassel, com 18.

Os Lakers chegaram a ter 20 pontos de vantagem no terceiro período, mas os Spurs baixaram para três. A reação parou por aí: 81 a 78. Os Lakers ressurgiram e obtiveram uma sequência de 11 a 0 para garantir o triunfo.

Apesar da vitória, os Lakers estão apenas na 13ª colocação da Conferência do Oeste, com seis triunfos e 11 derrotas. Já os Spurs apareceram em 14º, com 14 revezes, em 20 partidas.

Em São Francisco, o Golden State Warriors contou com 33 pontos de Stephen Curry, 13 deles no último quarto, para derrotar o Utah Jazz por 129 a 118. Os atuais campeões anotaram impressionantes 20 bolas da linha dos três pontos.

Do lado do Utah Jazz, que vendeu caro a derrota, chegando a ficar na frente do placar em vários momentos, Lauri Markkanen foi o cestinha, com 24 pontos, enquanto Kelly Olynyk e Jordan Clarkson anotaram 21 cada um.

Os Warriors estão em 11º no Oeste, com dez vitórias e dez derrotas. Os Jazz surgem na sexta colocação, com 12 vitórias e nove derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta:

Charlotte Hornets 110 x 108 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 99 x 107 Philadelphia 76ers

New York Knicks 129 x 132 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 122 x 104 Sacramento Kings

Indiana Pacers 128 x 117 Brooklyn Nets

Miami Heat 110 x 107 Washington Wizards

Houston Rockets 128 x 122 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 132 x 111 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 117 x 102 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 123 x 119 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 94 x 105 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 108 x 102 Detroit Pistons

Golden State Warriors 129 x 118 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 104 x 114 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Utah Jazz