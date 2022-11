Integrante do grupo de k-pop LOONA é expulsa por 'abuso de poder'

25/11/2022 | 19:07



A cantora Chuu, nome artístico de Kim Ji-woo, foi expulsa do grupo de k-pop LOONA. A informação foi confirmada pela gravadora Blockberry Creative, que cuida carreira da banda sul-coreana nesta sexta-feira, 25.

De acordo com o comunicado, o motivo da remoção da artista foi uso de linguagem violenta e abuso de poder com funcionários da empresa e outras integrantes.

"Recentemente, ouvimos relatos de abuso de poder, como a linguagem violenta de Chuu em relação à nossa equipe. Após investigação, os fatos foram esclarecidos e o representante da empresa está se desculpando e confortando a equipe, e a empresa decidiu assumir a responsabilidade e remover Chuu do LOONA", diz a nota.

A declaração ainda afirma que o restante dos membros do LOONA vão "trabalhar o máximo possível para que um incidente como esse nunca mais aconteça no futuro, não importa o que aconteça", e para que ajam "com respeito e gratidão".

Além de se tornar conhecida pela participação no LOONA, a imagem de Chuu ficou famosa no Brasil por conta de alguns memes nas redes sociais.

Com a saída dela, o grupo passa a ter 11 integrantes. A artista fazia parte da banda desde sua formação em 2017, mas a relação com a gravadora já não parecia boa há algum tempo.

Em março deste ano, o jornal sul-coreano Wikitree divulgou que Chuu teria aberto um processo contra a empresa para suspender seu contrato.

O comunicado da Blockberry Creative, no entanto, não fala sobre essa questão. "Pedimos desculpas aos fãs que amaram e apoiaram o LOONA até agora e pedimos seu sincero perdão por não podermos ter 12 membros juntos até o fim", diz.

Nas redes sociais, alguns fãs se pronunciarem em defesa da artista e acusaram a gravadora de manipular a situação.