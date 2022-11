Obituário - 28 de novembro de 2022

Ademir Medici

28/11/2022



SANTO ANDRÉ

Joaquim José de Souza, 99. Natural de Bom Jardim de Minas (MG). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Francisca Caldeira Gomes da Silva, 87. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Maria D’Aparecida Cunha, 84. Natural de Carandaí (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Rodrigues Cilóra, 82. Natural de Vera Cruz (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

Josina Aparecida Brandão, 77. Natural de Minas Novas (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hilda Maria Magalhães da Silva, 73. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ione Helena Silveira Valejo, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 22, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Eduardo Batista Filho, 63. Natural de Herculândia (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Motorista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdomiro Cavalcante da Silva, 59. Natural do Estado do Mato Grosso do Sul. Residia no Parque Miami, em Santo André. Motorista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marineide Soares da Silva, 59. Natural de Manaíra (PB). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Hélia Olivares Quintana Loesch, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Hedwig Ochsenhofer, 84. Natural da Alemanha. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Phoenix.

Amélia da Silva Gabriel, 83. Natural do Rio de Janeiro. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Dejanira da Costa, 83. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Vera Cruz, Zona Leste de São Paulo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Miralva dos Reis Caetano, 81. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Rubens Cavalcante, 80. Natural de Paraguaçu (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Tereza Correia de Oliveira, 80. Natural de Ruy Barbosa (BA). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

José Joaquim de Barros, 75. Natural de Paulo Jacinto (ALO). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Maria Aparecida Butian Santos, 75. Natural de Gália (SP). Residia no Parque Ramos Freitas, em São Paulo, Capital. Dia 22, em São Bernardo. Memorial Primavera, em Guarulhos (SP).

José Braz de Oliveira, 74. Natural de Pirapozinho (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Jorge Vicente da Silva, 67. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Marina Rodrigues de Souza Bezerra, 35. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Raymundo Astolfi, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Neusa Maria Sant’Ana, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Distrito de Raposo Tavares, na Capital. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Andréa Caprioti José Ellio, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Henriqueta Laura Cupcinschi, 84. Natural de Areado (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Olinda Santos de Matos, 78. Natural de Seabra (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Lourival Muniz dos Santos, 69. Natural de Santo Anastácio SP). Residia no Jardim das Nações. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Juliana Alves da Cunha, 41. Natural de Ipanema (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Hildegard Toni Agnes Bunger Muller, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 22, em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Joatas Beija de Alcântara, 77. Natural de Rio Largo (AL). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.