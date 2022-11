Obituário - 25 de novembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/11/2022 | 00:05



Silvio Luís Buffo

(São Paulo, 20-5-1959 – São Bernardo, 22-11-2022)

O funcionário público aposentado Silvio Buffo foi administrador do Cemitério dos Casa, em São Bernardo. Agora, a partida.

Filho de Luiz Aparecido Buffo e de Francisco Aidê Gonçalves Buffo, residia no bairro Baeta Neves. Parte aos 63 anos. Deixa a esposa, Filomena Verônica Giraldi Buffo e os filhos Juliana e Luiz Felipe. Foi sepultado no Cemitério de Vila Paulicéia.

Renato Costa

(São Caetano, 24-4-1927 – Santo André, 19-11-2022)

Renato Costa elegeu Ribeirão Pires sua cidade. Nela trabalhou, constituiu família, participou de atividades comunitárias, foi vereador na primeira década de 1960 e marcou presença como artista plástico.

Uma das obras de Renato Costa permanece na secretaria da Paróquia de Sant’Ana, em Ribeirão Pires, uma tela a óleo da padroeira local, reproduzida e integrante do livro “Semente do Grande ABC”, de 2012.

Renato Costa era filho de José Costa e de dona Angelina Bruno. Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Parte aos 95 anos. Deixa os filhos José, Maria Cristina e Maria Cecília. Foi sepultado no Cemitério São José, em Ribeirão Pires.

SANTO ANDRÉ

Antonieta Burgo Lopes Aggio, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aidê Gomes dos Santos, 91. Natural de Pitangui (MG). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Júlia Antonia Ramos Soares, 90. Natural de Cabo Verde. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Maganha, 90. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Floripes Rodrigues de Souza, 88. Natural de Juruaia (MG). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Jacy Alves da Silva, 84. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antenor José de Santana, 83. Natural de Una (BA). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 19. Memorial Phoenix.

Celso de Almeida Mandredi, 79. Natural de Pindamonhangaba (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Consolação, na Capital.

Eduardo Rodrigues dos Santos, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Emílio Krasauskis, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 19, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Elice Aparecida de Matos Santos, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Elielton Pereira de Almeida, 37. Natural de Jequié (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Manuel Antonio, 97. Natural de Portugal. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Miguel Jordan, 97. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Lourdes Lenhaverde Fernandes, 81. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Izaldete Paixão Santos, 79. Natural de Novo Canaã (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Maria de Fátima Alencar, 72. Natural de Sousa (PB). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Ivone Aparecida Attilio de Ponte, 72. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.

Marilda Bugarelli, 69. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Maria Aparecida de Sá Mariano, 62. Natural de Martinópolis (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Roberto Martin Kiss, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Aline Ogusuku Maciel, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Clorinda Concetta Spaggiri, 97. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

MAUÁ

José Alberí Torres, 83. Natural de São José da Laje (AL). Residia na Chácara Maria Francisca, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

José Oldani, 81. Natural de Marília (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Lúcia Vieira dos Santos, 70. Natural de Portugal. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Esteticista. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.