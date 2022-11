Cápsula Órion conclui 1º sobrevoo perto da lua

23/11/2022 | 08:23



A cápsula Órion, transportada como parte da missão Artemis I, da agência espacial norte-americana (Nasa), completou o primeiro sobrevoo próximo da Lua nesta segunda-feira, cinco dias depois do lançamento do foguete não tripulado. A espaçonave passou a cerca de 130 quilômetros da superfície lunar, um marco na missão de devolver os humanos ao satélite natural da Terra. Essa é a menor distância que a Órion chegará da Lua antes de entrar em uma "órbita retrógrada".

Ela completou o sobrevoo motorizado de saída às 9h44 (horário de Brasília), a primeira das duas manobras necessárias para entrar na chamada "órbita retrógrada da Lua". No momento do sobrevoo lunar, a cápsula estava sem comunicação com os controladores de solo e disparou autonomamente seus motores. E voou a uma distância de 370 mil quilômetros da Terra e ainda passou cerca de 2,2 mil quilômetros acima do local de pouso da Apollo 11, na Base Tranquility. "A missão continua como havíamos planejado, e os sistemas terrestres, nossas equipes de operações e a espaçonave Órion superando as expectativas. Ao longo do caminho, vamos aprendendo mais sobre esta nova espaçonave espacial", disse Mike Sarafin, o gerente da missão Artemis I.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.