Cenário preocupante

22/11/2022 | 09:44



Unidades de saúde do Grande ABC voltaram a registrar procura intensa de atendimento por pacientes com síndromes gripais, entre elas a Covid-19. Trata-se de sinal claro. A pandemia ainda está presente e ameaça a saúde dos moradores das sete cidades, o que demanda atenção especial de autoridades. E também da população. Especialmente no momento de Copa do Mundo e festas de fim de ano, motivos para a aglomeração de pessoas. O novo coronavírus não foi derrotado e qualquer flexibilização nos cuidados pode resultar na disseminação descontrolada e no retorno da situação de emergência que muitos, erroneamente, julgavam superada.

Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra nova alta dos casos de infecção pelo coronavírus. Na quarta-feira, as unidades de saúde municipais registraram 3.876 pacientes reclamando de sintomas gripais, entre eles os da Covid-19, volume 32% maior do que o observado uma semana antes, quando 2.932 fichas foram abertas pelas mesmas razões ­– os números podem ser maiores, pois Rio Grande da Serra não respondeu aos questionamentos do jornal.

Especialistas são unânimes em apontar o abandono dos protocolos de prevenção como causa do crescimento dos casos de Covid-19. A população interpretou a queda nos dados de internação e mortes pela doença como salvo-conduto para deixar a máscara, o afastamento físico e até a conclusão do ciclo vacinal anticoronavírus de lado. Trata-se, como se vê agora, de erro gravíssimo.

Não agiram melhor as autoridades. O entusiasmo pelos bons indicadores acabou motivando o fim prematuro de campanhas de prevenção e vacinação. Em reunião na semana passada, os prefeitos do Grande ABC, reunidos no Consórcio Intermunicipal, reconheceram a necessidade de se manter alguns cuidados para evitar que a pandemia volte a patamares de descontrole, entre eles a recomendação para que se use máscara de proteção facial nos transportes coletivos. Todo mundo quer se ver livre da Covid-19, mas o momento ainda é de alerta.