Caravanas iluminadas natalinas da Coca-Cola chegam ao Grande ABC

Lara Delon

Especial para o Diário



22/11/2022 | 09:16



Com tema central O Natal Sempre Encontra o Caminho, as caravanas iluminadas da Coca-Cola Brasil estão de volta presencialmente, depois de dois anos sem interação com o público por causa da pandemia da Covid-19.

Este ano, os caminhões passarão por três cidades do Grande ABC: Santo André e São Caetano nesta terça-feira (22), e São Bernardo, nesta quarta-feira (23). O trajeto das caravanas começa em São Caetano, a partir das 18h. Depois, elas seguem para Santo André, às 20h30. Já no dia seguinte, em São Bernardo, os caminhões passarão por volta das 19h.

Diferente dos últimos dois anos de pandemia da covid, as caravanas terão alguns pontos de paradas entre as cidades para que as pessoas possam tirar fotos, conversar com o Papai e a Mamãe Noel e presenciar projeções e cenografias natalinas durante o trajeto.

A iniciativa pretende resgatar a essência natalina e reforçar as relações humanas e o cuidado socioambiental.

Em nota, Luciano Alves de Sá, Gerente Experience & Prestige Accounts, afirmou que "nos últimos anos, devido à pandemia, criamos diversas estratégias para manter a tradição, mas respeitando todos os protocolos de segurança. Com a melhora do cenário pandêmico e a população vacinada, podemos nos aproximar mais de nossos milhares de consumidores e parceiros. O intuito é levar o brilho de volta aos olhos das pessoas, fazendo valer o tema deste ano: O Natal Sempre Encontra o Caminho".

O itinerário dos caminhões pode ser conferido pelo aplicativo Natal Coca-Cola e pelo site oficial da empresa. O público das caravanas consegue acessar a rota e receber notificações no celular, com contagem regressiva do dia exato que elas passarão pelos municípios.

Além destas funções, o app também oferece realidade aumentada, jogos interativos e filtros de Natal para selfies, disponível para iOS e Android.