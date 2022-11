Justin Bieber faz bela homenagem de aniversário para Hailey: Você faz a vida mágica

22/11/2022 | 09:11



Cheios de estilo, Justin e Hailey Bieber estão em viagem pelo Japão para a inauguração de uma boutique da marca do cantor, a Drew. O evento aconteceu na última quinta-feira, dia 17, mas o casal ainda está aproveitando a viagem para curtir alguns momentos de descanso.

E cheio de amor, Justin não esqueceu de compartilhar uma declaração super fofa no aniversário de Hailey. No Instagram, o canadense se derreteu pela esposa e juntou uma sequência de fotos tiradas ao longo da viagem.

Feliz aniversário (no Japão) para a minha pessoa favorita. Você faz a vida mágica. Sou obcecado com tudo sobre você. Te amo.

Muito fofo, né? Mas calma que teve momentos de descontração também! Justin chamou a atenção das fãs nas ruas de Tóquio ao aparecer usando uma peruca com os cabelos no ombro.

As imagens viralizaram primeiro no Twitter e vendo a comoção que causou, o canadense decidiu compartilhar um registro explicando que estava se sentindo bem da forma como se vestiu para curtir as férias no Japão.

Eu pareço bem. Eu cheiro bem. Eu me sinto bem. E adoro fazer o bem.