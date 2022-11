Deborah Secco é criticada por look durante cobertura da Copa do Mundo e se pronuncia

22/11/2022 | 09:10



É eita atrás de vixe! Deborah Secco está dando o que falar desde que estreou como comentarista da Copa do Mundo na Sport TV. Depois de ter gerado polêmica por dizer que não entende nada de futebol, a atriz adicionou mais um bafafá para a lista ao aparecer com um look um pouco ousado.

Nas redes sociais, Deborah mostrou detalhes do outfit, que contava com um cropped com o logo da empresa e uma calça de cintura baixa, que deixava as laterais da calcinha aparecendo.

Nos comentários, no entanto, os internautas se dividiram entre quem adorou a peça e quem achou que a atriz deu uma exagerada na produção. Frente a polêmica, a atriz Maria Ribeiro decidiu se pronunciar em apoio à colega de profissão:

A gente tá vendo a Copa do Mundo num país como o Qatar, torcendo pra um jogador que apoiava um sujeito misógino, racista e homofóbico, e a questão é a roupa da Deborah Secco? Pois eu tô achando o máximo. Tanto a roupa, quanto o fato de uma atriz poder falar de futebol. Sete a um pra você, minha amiga. Prontinha aqui pra te assistir.

Não muito tempo depois, Deborah compartilhou o comentário de Maria e assinou embaixo:

Sobre o que acredito.

E não pense que Secco vai parar por aí! Recentemente, Deborah compartilhou outro look ousado que usará na apresentação do Tá na Copa. Dessa vez, ela apostou em um blusão como vestido.