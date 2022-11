LinkedIn lança novos recursos de segurança para identificar perfis falsos

Da Redação, com assessoria

Com mais de 54 milhões de usuários no Brasil, o LinkedIn é uma das redes sociais mais utilizadas do País. Com a notória popularidade, no entanto, a plataforma se tornou alvo de golpistas, que passaram a aplicar fraudes, a partir da criação de falsas ofertas de emprego e golpes de pirâmide . Diante desse cenário, a empresa anunciou o lançamento de novos recursos de segurança para fornecer mais ferramentas para identificar a autenticidade de uma conta.

O primeiro dos novos recursos é chamado “Sobre este perfil” e permite que o usuário obtenha mais informações sobre uma conta. Nesta seção é possível conferir a data em que um perfil foi criado, dia da última atualização, verificação do número de telefone ou se o e-mail associado a uma conta do LinkedIn é de uma empresa.

Outra novidade é a inclusão de um modelo de aprendizagem, baseado em Inteligência Artificial (IA), capaz de identificar perfis que utilizam geradores de imagem sintética, já que, em algumas ocasiões, os cibercriminosos utilizam esta tecnologia para tentar reproduzir uma aparência legítima. Este novo modelo promete ser mais eficaz e ainda poderá identificar e remover contas falsas mesmo antes de entrar em contato com alguém.

A terceira e última novidade está relacionada ao uso de mensagens. O LinkedIn anunciou que, em algumas situações, as pessoas serão alertadas quando as tentativas de contato incluírem conteúdo suspeito ou que podem afetar a segurança. Por exemplo, nos casos em que houver tentativa de acompanhar a conversa em outra plataforma, visto que esta é uma prática que os criminosos geralmente realizam para concretizar os golpes. Além disso, será adicionada a possibilidade de reportar essas mensagens ou marcá-las como seguras.

“Esses novos recursos de segurança estarão disponíveis em breve e esperamos que eles sejam eficazes na redução das chances de os usuários se tornarem vítimas. Além dessas novas ferramentas, o mais importante continua sendo a conscientização e educação dos usuários ao usar a tecnologia”, diz Camilo Gutiérrez Amaya, chefe de laboratório da ESET América Latina.