Anitta se torna a primeira brasileira a vencer prêmio American Music Awards

21/11/2022 | 07:42



Anitta levou pra casa o troféu de Melhor Artista Feminina Latina no American Music Awards 2022, que aconteceu na noite deste domingo, dia 20, no Microsoft Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. "Quero agradecer a Deus, é a primeira vez que uma brasileira ganha. Em segundo lugar, quero agradecer à minha família e amigos. Eu também me esforcei muito por este momento", disse a cantora ao receber o prêmio no palco.

A brasileira, que performou as canções "Lobby" e "Envolver" na ocasião, estava disputando a categoria com as cantoras Becky G, Kali Uchis, Karol G e Rosalía. "Esse prêmio também é dedicado aos outros indicados, como a Becky G, que é uma grande amiga. Se não fossem todas as pessoas que trabalham tão bem com a gente, não seria possível chegar aqui", completou Anitta.