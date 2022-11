É preciso virar o jogo

Do Diário do Grande ABC



21/11/2022 | 00:01



O Grande ABC tem 311.316 pessoas vivendo em situação de pobreza extrema segundo dados do CadÚnico (Cadastro Único de Programas Sociais). Isso significa que possuem renda per capita até R$ 105, ou que vivem com R$ 3,50 por dia. Valor que está muito aquém do necessário para se ter acesso a itens básicos como alimentação, higiene, moradia e saúde.

Este número de indivíduos que tentam sobreviver à margem da sociedade se aproxima do total de moradores de São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que, juntas, somam 340.010 habitantes.

São seres humanos que, em muitos casos, têm de fazer escolhas difíceis. Dentre elas, qual refeição suprimir no dia, já que nem sempre têm recursos suficientes para as três que são recomendadas pelas autoridades de saúde.

O Grande ABC, que se orgulha de ter o quarto PIB (Produto Interno Bruto) do País, não pode aceitar uma situação como essa. É urgente que os prefeitos se unam para colocar fim a essa mazela. Se já estão atuando, que se empenhem um pouco mais. A sociedade tem feito a sua parte, visto que muitas famílias sobrevivem graças a doações.

Não dá para esperar mais tempo, até porque nos últimos quatro anos o número de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica aumentou 71% na região. É claro que a pandemia de Covid-19 teve papel relevante no crescimento deste triste ranking. Mas também é preciso levar em conta que neste grave período avançou muito o percentual de doadores.

O especialista ouvido pela equipe de reportagem deste Diário aponta o crescimento econômico do País como a porta de saída desta condição. E que o Estado tem o dever de acudir estes moradores. Até porque, o Brasil é um dos países que mais arrecada impostos no mundo e, por definição, parte do valor destes tributos deveria ser investida em proteção social. É urgente que se crie condições para virar esse jogo.