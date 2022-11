Com Marcos Pontes, Guto reúne 2.000 pessoas em ato

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



20/11/2022 | 10:37



O prefeito interino de Ribeirão Pires e candidato ao cargo na eleição suplementar que acontecerá no dia 11 de dezembro, Guto Volpi (PL), realizou na manhã de ontem o lançamento oficial de sua campanha ao Paço, em ato que reuniu cerca de 2.000 pessoas.

O evento realizado no salão nobre do Ribeirão Pires Futebol Clube, no Centro da cidade, contou com as presenças dos vice-prefeitos de São Bernardo e de Santo André, Marcelo Lima (Solidariedade) e Luis Zacarias (PL), respectivamente, além do senador eleito Astronauta Marcos Pontes (PL) e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Nos discursos, a palavra continuidade foi endossada por todos, junto dos elogios aos quase dois anos da gestão de Clóvis Volpi (PL), pai de Guto, cassado com base na Lei da Ficha Limpa.

"Não mudaremos nada do projeto do meu pai, vamos apenas dar continuidade à sua gestão, como estamos fazendo no nosso mandato interino. Quando assumimos, em 2020, encontramos uma cidade abandonada. Em apenas dois anos, fizemos muito mais do que os nossos adversários fizeram em quatro. Esse progresso precisa continuar”, declarou Guto Volpi.

Valdemar Costa Neto informou, em seu discurso, que a executiva nacional do PL repassou, em 2021, cerca de R$ 20 milhões para obras na cidade. Ainda segundo o presidente nacional do partido, a verba está sendo usada no recapeamento asfáltico em bairros de todo município.

“Ribeirão precisa de recursos, e por isso precisamos ter o Guto na Prefeitura. Seu pai sempre foi um dos melhores políticos que já conheci na minha vida. Ribeirão precisa dar continuidade à sua gestão e por isso estamos aqui pelo Guto, para manter a cidade funcionando”, disse Costa Neto.

O senador eleito por São Paulo, Marcos Pontes, afirmou que estará próximo da gestão de Guto, caso o candidato seja eleito, e prometeu ajuda com os recursos citados por Valdemar.

“Estarei em Brasília trabalhando pelo nosso Estado. Mesmo de longe, estarei acompanhando a gestão do Guto, que tenho certeza que dará andamento no progresso feito pelo Clóvis. Eu sei que ele irá cumprir a sua missão aqui em Ribeirão, da mesma forma que eu cumprirei a minha em Brasília”, disse Marcos Pontes.

Deputado federal eleito com 110.430 votos, Marcelo Lima já havia anunciado o apoio à candidatura de Guto Volpi. No evento, ele endossou essa parceria e disse que estará nas ruas fazendo campanha pelo candidato.

“Nós não podemos cair em aventuras e permitir que Ribeirão Pires ande para trás. A cidade precisa do Guto para seguir com o trabalho iniciado pelo Clóvis”, comentou Marcelo Lima.

HOSPITAL MUNICIPAL

Uma das principais promessas de campanha de Guto é dar continuidade na construção do Complexo Hospitalar Santa Luzia. De acordo com o candidato, a expectativa é que as obras sejam finalizadas no início de 2024, ainda sob a gestão do novo prefeito eleito.

“Não podemos correr o risco de essa obra atrasar mais do que já atrasou. Essa foi uma promessa que os nossos antecessores não conseguiram entregar, mas nós vamos. Este hospital estará pronto e funcionando antes da metade de 2024 graças à nossa gestão aqui na cidade”, declarou Guto Volpi.