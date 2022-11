Nicolas Prattes conta história do amuleto que o protegeu do incêndio na Globo: Eterno renascimento das cinzas

19/11/2022 | 11:11



Nicolas Prattes foi um dos artistas que usou as suas redes sociais para falar sobre o incêndio que atingiu os estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro, na tarde da última sexta-feira, dia 18.

Em sua conta do Twitter, o ator, que está no elenco de Todas as Flores, contou uma história dos bastidores e mostrou um amuleto que pediu para o seu personagem.

Eu pedi pra equipe de figurino pro Diego Ter uma fênix no pescoço. Pra mim, ele é um eterno renascimento das cinzas, começou.

Em seguida, Nicolas tranquilizou os fãs e elogiou o trabalho do Corpo de Bombeiros:

Fomos protegidos, NINGUÉM se feriu e os bombeiros foram muito eficientes, estamos bem.

Além de Nicolas, Jade Picon e Lucy Alves também se pronunciaram e tranquilizaram a todos.