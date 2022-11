Livro de Príncipe Harry sobre a família real pode render cerca de 192 milhões de reais ao caçula de Lady Diana

18/11/2022 | 08:11



Ao que parece, a conta bancária de Príncipe Harry ficará mais recheada nos próximos meses. Isso porque, de acordo com o Daily Mail, o livro que ele escreveu sobre a família real pode render cerca de 192 milhões de reais.

Intitulado O Que Sobra, a obra tem previsão de lançamento no dia 10 de janeiro de 2023 e contará com 512 páginas repletas de fofocas sobre a monarquia. Co-escrita com J.R. Moehringer, os editores prometeram trazer a honestidade crua e inflexível da vida do caçula de Lady Diana junto da realeza, o que estaria gerando receio entre os familiares.

Inclusive, o especialista real Richard Fitzwilliams afirmou ao jornal que o lançamento vai fazer com que Rei Charles III tenha um Natal tenso.

As consequências [do livro] serão a longo prazo e altamente destrutivas. O título dá a entender que Harry não era valorizado... Ou pelo menos que ele não se sentia no centro dos acontecimentos, disparou.

Vale lembrar que o lançamento do livro ia acontecer em dezembro deste ano, mas foi adiada em respeito ao luto pela morte de Rainha Elizabeth II.