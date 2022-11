Edival Marques Pontes é medalha de prata no Mundial de Taekwondo em Guadalajara

18/11/2022 | 03:52



O Brasil conquistou a segunda medalha no Mundial de Taekwondo, que está sendo disputado em Guadalajara, no México. Nesta quinta-feira, Edival Marques Pontes, o Netinho, ficou com a medalha de prata na categoria -74 quilos, ao ser derrotado na final pelo espanhol Daniel Quesada Barrera.

As lutas no Mundial possuem no máximo três rounds, mas o duelo termina quando um lutador é superior em dois. Foi o caso da decisão, quando Barrera derrotou Netinho no primeiro por 5 a 1 e o segundo por 8 a 4.

Para alcançar o vice-campeonato do mundo, Netinho, de 25 anos, começou com um triunfo sobre o ucraniano Oleksandr Chumachenko. Depois, o paraibano passou pelo afegão Farzad Mansouri, nas oitavas de final.

Para ficar entre os quatro melhores, o brasileiro derrotou o georgiano Zurab Kintsurashvili. Na semifinal, o obstáculo ultrapassado foi o tunisiano Firas Katoussi.

Com o segundo lugar no pódio, Netinho se junta à compatriota Milena Titoneli, medalha de prata na categoria -67 quilos neste Mundial.

Na história dos Mundiais de Taekwondo, o Brasil só possui uma medalha de ouro, conquistada por Natália Falavigna na categoria +72kg em Belgrado/2005.