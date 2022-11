Galvão Bueno no TikTok: saiba como usar voz para narrar vídeos

Da Redação, com assessoria

17/11/2022 | 08:55



Quem está animado para torcer para o Brasil na Copa do Mundo 2022 ganhou mais um aliado. Uma parceria coloca Galvão Bueno no TikTok. A partir de agora, usuários podem gravar vídeos inspirados no esporte popular e ter sua narração única ou até mesmo contar histórias do dia a dia como se fosse a final de um campeonato.

O recurso que narra o texto adicionado ao vídeo já é popular na plataforma. Para usar a função, basta adicionar frases no clipe e aplicar, com apenas um toque, a função de narração. Veja o passo a passo para usar a voz do Galvão Bueno no TikTok:

Depois de filmar o vídeo, pressione o botão vermelho no canto inferior direito da tela para avançar; Toque no ícone “Aa (Texto)” no menu lateral; Escreva o texto no local desejado. Você poderá movê-lo depois; Clique no ícone da ferramenta de texto “Texto Falado”; Escolha a voz “Galvão Bueno”.

“É uma parceria que já vem há muito tempo com o TikTok, sempre muito divertida, e muitas ainda virão por aí. Eu fico muito feliz com esse novo projeto. É uma honra ter a minha voz dentro do aplicativo para narrar situações divertidas, a alegria e o cotidiano do público. E uma coisa é certa: eu ainda vou falar – e vou falar muito”, comemora Galvão Bueno.