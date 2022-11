Eleger Fran à presidência da Câmara visa tirar nome do PSDB

Da Redação



16/11/2022 | 09:08



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), está prestes a sofrer uma nova derrota na Câmara. Depois de ser obrigado a retirar os projetos de lei que previam as vendas dos terrenos onde estão as secretarias da Educação, no bairro Nova Petrópolis, e a de Serviços Urbanos, no bairro Rudge Ramos, o chefe do Executivo não deve sair vitorioso da eleição para a presidência do Legislativo.

De acordo com apuração feita pelo Diário, o prefeito propôs alguns nomes de seu partido para presidir a casa, mas até agora sem sucesso. Segundo uma fonte, Almir do Gás, Afonso Torres e Toninho Tavares eram os cotados pelo chefe do Executivo. No entanto, o favorito para presidir a Câmara no biênio 2023-2024 é Fran Silva (PSD). O parlamentar pertence à base do governo, mas foi um dos vereadores que se opuseram às propostas das vendas dos terrenos. A elaboração do projeto fez com que Orlando perdesse parte do prestígio que tinha até então com a sua base.

"Não dá para dizer que houve um racha, porque de fato não houve, mas o Executivo não esperava tamanha divergência. Até então, ele (Orlando) tinha boa parte da Câmara na mão dele. Depois daquilo, as coisas mudaram um pouco. No início isso era pouco perceptível porque foi em meio à campanha pela reeleição da Carla (Morando), mas agora que tudo acabou dá para notar esse enfraquecimento", detalhou a fonte ao jornal.

Fran Silva participou da campanha de Carla Morando para deputada estadual. Procurado pelo Diário na semana passada, ele negou os rumores de sua candidatura e reforçou seu apoio ao prefeito Orlando Morando.

"Desconheço qualquer informação a respeito da eleição para a presidência da Câmara, o assunto ainda não foi tratado. Estive na campanha da Carla e do Marcelo (Lima) e nossas pautas estão sempre alinhadas", declarou o vereador.

O Diário também ouviu o parlamentar Glauco Braido (PSD), opositor ao governo de Orlando Morando. Glauco defende que o novo presidente da Câmara seja articulado pelos próprios vereadores e questionou a influência do prefeito sobre o Legislativo.

"Algo muito comum na Câmara é o prefeito enviar um projeto à noite e, na manhã do outro dia, o Legislativo precisar votar. É isso que acontece quando o presidente da casa é braço direito do prefeito. Onde fica o protagonismo do Legislativo?", questionou o vereador.

Glauco acredita que o enfraquecimento de Orlando na Câmara pode ser benéfico para o município de São Bernardo, que pode ter um Legislativo mais autônomo nos dois últimos anos de governo.

"O Orlando não é rei nem príncipe. Ele tem que seguir as regras do jogo e precisa ter um Legislativo que o questione quando necessário", afirmou.