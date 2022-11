Na COP-27, Ucrânia alerta que 20% de áreas protegidas estão em risco por invasão

15/11/2022 | 10:19



Bem em frente ao colorido estande do Brasil na 27ª Conferência das Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP-27), o governo da Ucrânia ocupa um espaço cinza, no qual divulgou, no fim da tarde da segunda-feira, 14, os prejuízos ambientais já contabilizados desde o início da invasão russa ao país, em fevereiro deste ano. Na ocasião, o Ministério de Proteção Ambiental e Recursos Naturais falou da criação da Plataforma Global para Avaliação de Danos ao Clima e ao Meio Ambiente decorrentes de ações militares no país, e da Iniciativa Rotas Verdes para Grãos, que vai buscar diversificar cadeias de suprimento sem gerar impactos ao clima ou ao meio ambiente.

A iniciativa para grãos prevê algumas "intervenções" em cada etapa da cadeia, como adoção de biofertilizantes, aumento da capacidade de transporte pelo Rio Danúbio, construção de ferrovias em conformidade com os padrões da União Europeia, início de programas de suporte para populações africanas de baixa renda, entre outros pontos.

Os prejuízos ambientais da invasão da Ucrânia pela Rússia abrangem maiores emissões de carbono, florestas, perda de biodiversidade e outros tópicos. As transformações do solo decorrentes de bombardeios, por exemplo, geraram um prejuízo de 37,8 bilhões de euros. Danos por poluição do ar, outros 25,5 bilhões de euros. Além disso, 20,5% das áreas protegidas do país correm risco, conforme a pasta.

A Ucrânia também calculou o efeito do conflito para as emissões de gases de efeito estufa. Até agora, os ataques já resultaram em emissões de 33 milhões de toneladas de CO2 equivalente (cálculo que abrange outros gases de efeito estufa). Para reconstruir a infraestrutura e as obras destruídas pela guerra, o país estima que serão liberados na atmosfera mais 49 milhões de toneladas. Pelo cálculo do governo ucraniano, em 214 dias de guerra, 279.795 explosivos foram detonados no país e 2,153 mil bombas foram lançadas de avião.

As florestas ucranianas também sofreram com o conflito. De acordo com dados apresentados pelo país na segunda-feira, 450 mil hectares de florestas estão ocupadas por forças russas ou em áreas de conflito. Outros 2,45 milhões de hectares foram liberados e precisam ser recuperadas. Ao todo, são dez parques nacionais, oito reservas naturais e duas reservas da bioesfera sob ocupação.

Fauna e flora tampouco deixam de sentir os impactos da guerra. São 600 espécies animais e 750 de plantas e fungos que se encontram em risco. Além disso, a Ucrânia contabiliza, desde fevereiro, a morte de 120 golfinhos no território ucraniano do Mar Negro.