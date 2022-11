Tecnologia a favor do amor: veja dicas para bombar em apps de namoro

Da Redação

Com mais de 20 milhões de usuários brasileiros registrados, o happn é um dos aplicativos de relacionamento mais populares do mundo. Por conta disso, o 33Giga e a plataforma de encontros dão dicas, a seguir, para fazer sucesso no app (mas que servem, também, para outros softwares e sites de namoro).

Faça a certificação do perfil

Sabe aquele pequeno adesivo azul ao lado do nome da pessoa nas redes sociais? Bem, eles também existem no happn. A marca sinaliza que o perfil é real e, de fato, pertence à pessoa na foto. Então, quando você estiver paquerando online, tente dar Crush com os perfis com este selo.

Dica de Michael Illas, especialista em relacionamentos do happn: certifique-se de que seu perfil seja verificado – desta forma, você mostra ao Crush que ele ou ela pode conversar com você sem medo de ser enganado por uma conta falsa.

A certificação de perfil aumenta suas chances de conquistar uma pessoa, pois os usuários felizes já disseram que se sentem mais seguros em dar à Crush com perfis certificados – 75% das mulheres e 72% dos homens.

Cuide de sua foto de perfil

Uma pesquisa recente realizada pelo happn mostrou que os solteiros brasileiros acham que fotos com animais de estimação, embora bonitinhos, não os encorajam (61%) a gostar de um perfil. Você pode pensar que todos sabem disso, mas escolher suas fotos de perfil é o principal passo para construir um perfil de sucesso.

Com isso em mente, você deve mostrar e realçar seu rosto, seus passatempos favoritos e talvez fotos de você viajando, estes tipos de fotos podem chamar mais a atenção dos Crushes que estão no happn. Não tenha vergonha de mostrar quem você é, seja no aplicativo ou na vida real!

Aqui está um conselho do happn: suas fotos de perfil precisam refletir realmente quem você é. Tente ilustrar suas atividades favoritas com fotos de você fazendo isso. Estas fotos são a primeira impressão de você. Para maior honestidade entre os solteiros, o happn pedirá pelo menos uma foto mostrando seu rosto. E para 43% dos usuários, o ideal seria ter fotos de perfil sem óculos escuros.

Certifique-se de escrever uma boa descrição do perfil

Você está errado se você acha que ninguém lê a descrição do perfil em aplicativos de namoro. Com certeza, você já esteve numa situação em que encontrou a paixão de seus sonhos, mas quando você abriu seu perfil para saber mais sobre a pessoa, ele estava em branco, sem nada escrito nele. E você só queria saber mais.

Uma das últimas pesquisas realizadas pelo happn revelou que descrições que usam emojis junto com textos atraem 56% dos brasileiros.

Dica de Michael Illas, especialista em relacionamentos do happn: além de aumentar suas chances de obter mais Crushes, uma boa descrição do perfil ajuda as pessoas a se conectarem com você e também pode ser uma boa razão para iniciar conversas!

Então, escreva sobre você, sua personalidade, sua personalidade ideal de Crush, seus hobbies, curiosidades/fatos engraçados em sua vida… E use emojis para tornar o texto mais leve!

Não use frases prontas para iniciar uma conversa

Sem frases prontas, por favor. Isso atrapalha seu flerte dentro do aplicativo ou onde quer que você as utilize. Não seja esse tipo de pessoa que inicia conversas com essas cantadas ruins e baratas como “você não é um GPS com um problema, mas me deixou sem rumo”, este tipo de xaveco simplesmente age como um “espantador de Crushes”, evite isso a todo custo!

Dica de Michael Illas, especialista em relacionamentos do happn: você viu as fotos e leu o perfil de seu Crush, certo? Então diga “oi” e comente sobre algumas de suas fotos ou informações, seguido por uma pergunta aberta (que você não pode responder apenas com “sim” ou “não”) para dar andamento à conversa.

Se você também quiser ser ajudado diretamente por algum quebra-gelo já inventado, o happn criou um jogo inteiro para ajudá-lo a iniciar uma conversa de uma maneira diferente e muito mais interessante do que o habitual.

Não hesite em usar vários tipos de perguntas, perguntas comuns, mas também às vezes perguntas sobre as preferências de seu Crush para criar uma discussão e debater seus gostos, como “você é #TeamCachorro ou #TeamGato?” ou perguntas para saber mais curiosidades sobre a outra pessoa, como “Que filme todos amam menos você?” ou “Que emoji você mais usa?”.

Esteja sempre atento aos Crushes que cruzam seu caminho!

Seja na rua, em um bar, em um jantar com amigos, os Crushes estão em toda parte (e talvez nos lugares mais improváveis). Não importa quando e onde você esteja, há um Crush esperando por você em todos os lugares!

Dica de Michael Illas, especialista em relacionamentos do happn: sempre mantenha o sistema de geolocalização de seu aplicativo funcionando. Isto é o que há de interessante no happn: queremos que você encontre as pessoas reais que conhece e a partir daí inicie um relacionamento memorável.