Palavra do Leitor - 12 de novembro de 2022

12/11/2022 | 12:05



Sobre doação de sangue

Nosso Diário já nos trouxe, por algumas vezes, as muitas carências que existem em nossos bancos de sangue do Grande ABC. A Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue) traz sob sua responsabilidade todo cuidado necessário para que nossa doação seja realizada dentro de absolutamente todo o aparato de segurança e proteção. A doação de sangue não é apenas e tão somente um ato de bondade e solidariedade, é sim uma ação voluntária e milagrosa de literal doação que fazemos, pois estamos falando, alertando e escrevendo sobre salvar vidas. E essa manifestação é no sentido de chamar sua atenção para essa crônica falta de sangue. Vamos nos unir em torno dessa causa, para que possamos doar não só o sangue que corre em nossas veias e corpo, mas sim doar vida para outras vidas.

Cecél Garcia - Santo André

Adágio

O adágio popular que diz que um criminoso sempre retorna ao local do crime, nunca se mostrou tão verdadeiro.

Vanderlei A. Retondo - Santo André

Religiosos

Ao assistir pela TV vários cultos a partir da inauguração do Templo de Salomão de Edir Macedo e de outras denominações, cheguei à conclusão de que os pseudo-representantes de Deus na terra estão arregimentando latifúndios que fazem inveja até a Bill Gates. São donos de canais e redes de televisão com sinal internacional, moram em condomínios de luxo, circulam em carros importados, com direito a segurança e blindagem. São graças divinas recebidas desde que os fiéis, além dos dízimos e ofertas extras santificadamente bíblicas, tornem-se: patrocinadores, pagadores de carnês, desafiantes das obras de Deus e outras leituras não inerentes à verdadeira e única Escritura. Além do mais, dizem os falsos pregadores aos incautos de maneira enganosa, que mantêm convênio com Jesus para fazer milagres com dia e hora marcados e ainda prometem aos ingênuos o paraíso após a morte. Esses falsos pregadores descobriram juntos mais uma utilidade para com o livro da vida: porta dinheiro. O povo brasileiro é vítima de duas facções corruptas: políticos e falsos pastores, com raríssimas exceções.</CW>

Francisco Emídio Carneiro - São Bernardo





Transgressões

O ex-presidiário, duplamente condenado em três instâncias, abençoado pelo STF, transgrediu a Lei de Ficha Limpa (que é peneira política) e foi eleito presidente. Antes de empossar quer a PEC para que a Lei de Responsabilidade Fiscal (limitador dos gastos às receitas) e muitos dos dispêndios, inclusive o Auxílio Brasil, não sejam atingidos pela LRF. Ou seja, quer gastar à rodo, ao invés de diminuir a onerosa e ineficiente máquina governamental objetivando reduzir a dívida pública e dispor de recursos para investir e ampliar os programas sociais.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Nota das Forças Armadas

Se a derrota nas urnas de Jair Bolsonaro foi mais do que merecida, a pá de cal do seu isolamento político vem com essa nota das Forças Armadas, que, diferente do presidente, “reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia, harmonia política e social”. E condenam os excessos nas manifestações e, principalmente, das “restrições de direitos”, como exemplo: do caso repugnante do bloqueio das estradas pelos caminhoneiros, que teve apoio inconteste de Bolsonaro, pelo qual, promoveu enorme prejuízo à atividade econômica e ao direito de ir vir! Desta forma, o presidente vai encerrar seu desastroso mandato melancolicamente, e sai do Planalto pelas portas dos fundos...

Paulo Panossian - São Carlos (SP)