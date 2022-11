Obituário - 14 de novembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/11/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Alzira dos Santos Gomes, 92. Natural de Itaberaba (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Haruê Ueda, 87. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Massaiuki Nacão, 87. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Corretor de seguros aposentado. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

José Antonio de Lima, 86. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Maria das Dores de Holanda Silva, 85. Natural de Canindé (CE). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal de Biritiba Mirim (SP).

Maria Zélia Almeida de Andrade, 78. Natural de Assaré (CE). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Marisa Laura Xavier Duarte, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Professora. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Paulino dos Santos, 66. Natural de Jaguarari (BA). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Cardoso Nunes, 62. Natural de Ibicuí (BA). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Gerson Rodrigues, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos André do Vale, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Homero Thon, em Santo André. Autônomo. Dia 8. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Apparecido Alves Bonfim, 90. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Phoenix.

Levina Viesba Depetris, 90. Natural de Apucarana (PR). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina

Annita Garcia de Oliveira, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, na Capital.

Ari Pereira, 75. Natural de Nova Canaã (BA). Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Maria do Carmo Conceição Araújo, 62. Natural de Panelas (PE). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Carlos Alberto Vieira de Andrade, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Márcia Leopoldina da Silva, 48. Natural de Iaçu (MG). Residia no Jardim Leblon, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

DIADEMA

Alfredo Celso de Souza, 86. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Jardim Val Flor, em Embu Guaçu (SP). Dia 8, em Diadema. Cemitério São Francisco de Assis, em Embu Guaçu.

Denival de Almeida Paes Landim, 82. Natural de Remanso (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Ramiro Batista de Souza, 83. Natural de Sátiro Dias (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Márcio Fernandes, 48. Natural de Santo André. Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Metalúrgico. Dia 8, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.