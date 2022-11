Obituário - 13 de novembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/11/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Clara Guilherme, 93. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair da Conceição Lima, 86. Natural de Candeias (MG). Residia na Vila Gomes Cardim, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Dalma Araújo Verona, 85. Natural de Nova Resende (MG). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Floripes Souza dos Santos, 83. Natural de Montes Claros (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José de Medeiros Romero, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Vanda Maria Rodrigues Lima, 75. Natural de Avanhandava (SP). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aleide Barreto Crespi, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Marco Antonio Pillon, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Miriam Bernardina de Lima, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo do Nascimento Feitosa, 65. Natural de Campina Grande (PB). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Esmeraldo de Souza Silva, 57. Natural de Matuipe (BA). Residia na Vila Helena, em Santo André. Agricultor. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ismael Edmo dos Santos, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Feliciano Barbosa de Lima, 99. Natural do Estado do Paraná. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Manoel José Afonso Capucho, 97. Natural de Portugal. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Floripes Rodrigues Agostinho, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Lourdes Gomes Barbosa, 85. Natural de Santa Brígida (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério do Baeta.

Maria Fabiane Palomino, 84. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Santa Cruz, em São Paulo, Capital. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Terezinha Geralda Ribeiro, 82. Natural de Diamantina (SP). Residia no bairro Assunção, em são Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Joaquim Basílio Viega, 72. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Maria da Conceição dos Santos, 71. Natural de São João Evangelista (MG). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Nilo Antonio Silva, 70. Natural de Ibicuí (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Jardim da Paz, em Embu das Artes (SP).

Oriene Furtado, 66. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Boa Vista, em Barra Mansa (RJ). Dia 7, em São Bernardo. Jardim da Colina.

José Antonio Barbosa, 66. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Phoenix.

Maria Neide da Rocha, 55. Natural do Paranacity (PR). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Irineu Conte, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Nair Nunes Braga, 84. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Izabel Nicolaio da Costa, 78. Natural de Antonio Olinto (PR). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Urcina Nunes de Andrade, 77. Natural de Padre Paraíso (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Lourival Maciel Leme, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Givaldo Nascimento Serafim, 59. Natural de Campina Grande (PB). Residia no bairro Taboão. Dia 7. Vale da Paz.

Amarildo Alves Rodrigues, 53. Natural de Londrina (PR). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleonice Maria dos Santos, 50. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Matheus Rocha da Silva, 21. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Vera Lúcia Bugnaro, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Sarah de Freitas Fernandes Porto, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.