IZA fala sobre encontro com Lewis Hamilton e desmente rumores de romance: Não aconteceu nada

11/11/2022 | 09:10



IZA está vivendo um romance com Lewis Hamilton? Foi o que muita gente especulou ao ver a cantora posando para uma foto ao lado do piloto na última terça-feira, dia 8. Mas, no entanto, para a decepção de quem já estava adorando o possível casal, a técnica do The Voice Brasil confirmou recentemente que tudo não passo de um clique mesmo.

Em participação no Space do Muka, no Twitter, ela declarou:

Lamento decepcionar a todos, mas não aconteceu nada. Foi um jantar com mais de 20 pessoas, além de nós.

Hamilton está no Brasil para o GP de Interlagos, que ocorre no próximo domingo, dia 13.