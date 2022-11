Confira as 10 piores refilmagens de todos os tempos

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/11/2022 | 07:55



Reaproveitar tramas não é uma novidade na indústria cinematográfica. O problema é que nem sempre a adaptação dá certo. Prova disso é que o Rotten Tomatoes reuniu as piores refilmagens de todos os tempos. São obras que receberam menos de 30% de avaliação no site. Alguns longas estão disponíveis via streaming e indicados no texto. O clique, no entanto, é por sua conta e risco.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

1. Uma Chamada Perdida (2008)

Refilmagem hollywoodiana de Chakushin Ari (2003), um terror japonês. Na trama, várias pessoas recebem mensagens no celular contendo o dia, a hora e alguns detalhes sobre sua morte. Após testemunhar o falecimento de dois amigos, Beth Raymond recorre à polícia, mas é desacreditada pelos profissionais. Está disponível na HBO Max.

2. Cabin Fever (2016)

Cinco universitários resolvem ir para uma remota cabana na floresta para aproveitar os últimos dias de férias. Quando um deles contrai uma doença mortal que faz com que sua pele apodreça e queime de dentro para fora, os outros logo percebem que se chegarem muito perto poderão ser os próximos. É um remake de Cabana do Inferno (2002), terror dirigido por Eli Roth.

3. Kite: Anjo Da Vingança (2014)

Uma das piores refilmagens que pode ser assistida de graça via Pluto TV. Remake de uma animação japonesa homônima lançada em 1998, a trama acompanha a adolescente Sawa. Após o assassinato de seu pai, um policial, ela decide partir em busca de vingança. E contará com a ajuda do antigo parceiro dele para concluir a missão.

4. Rollerball (2002)

Rollerball é um esporte violento e, por vezes, mortal. Seus principais astros são Jonathan Cross, Marcus Ridley e Aurora, que decidem denunciar a corrupção existente por trás dos jogos após descobrirem que o dono do principal time manipula os resultados das partidas ao seu bel prazer. É uma refilmagem de Rollerball: Os Gladiadores do Futuro (1975).

5. Além da Morte (2017)

Refilmagem de Linha Mortal (1990). Na história, cinco estudantes de medicina, obcecados com o mistério que rodeia os limites da vida, embarcam em uma ousada experiência: ter o coração parado e, depois, revivido. Está disponível via Netflix.

6. A Névoa (2005)

Mais uma das piores refilmagens que está disponível na HBO Max. Baseado no filme homônimo de 1980, os moradores de um balneário se veem presos em uma névoa estranha. O fenômeno é obra de uma embarcação com leprosos, que, 100 anos, foi atraída para a costa e acabou naufragando. Agora, eles estão de volta, em busca dos descendentes daqueles que os mataram.

7. Alucinações do Passado 2 (2019)

Após a morte do irmão no Afeganistão, Jacob Singer se agarra à família e à carreira. Mas quando um estranho o informa que seu irmão está vivo e morando em um abrigo subterrâneo, ele entra em um estado de paranoia. O remake do filme homônimo de 1990 está disponível no Amazon Prime Video.

8. Destino Insólito (2002)

Dirigido por Guy Ritchie e estrelado por Madonna, sua ex-esposa, a trama envolve uma norte-americana, um italiano e uma ilha deserta. Eles precisam aprender a sobreviver, mas acabam descobrindo que suas diferenças são, na verdade, a fonte da paixão que nasce entre ambos. É uma refilmagem de Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (1974).

9. Os Seus, Os Meus e os Nossos (2005)

Dennis Quaid e Rene Russo estrelam esta refilmagem do original de 1968 com o mesmo nome. Um comandante viúvo da Guarda Costeira e uma designer de bolsas também viúva se apaixonam e se casam – para o espanto dos 10 filhos dela e dos oito dele. Está disponível no Amazon Prime Video.

10. Táxi (2004)

Último colocado entre as piores refilmagens, Táxi acompanha um policial que, sem sua viatura, pega um táxi para chegar à cena de um roubo a banco. A motorista, no entanto, é tão veloz que ele a convida para capturar uma gangue composta por lindas brasileiras. É um remake de um filme francês, de mesmo nome. Está disponível via Star+.