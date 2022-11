Bolsas da Ásia fecham em alta forte, com relaxamento da China contra covid e Fed

11/11/2022 | 07:43



Os mercados acionários da Ásia registraram ganhos robustos, nesta sexta-feira, 11. O fato de que o governo da China relaxou algumas restrições para conter a covid-19 animou investidores em geral. Em Tóquio e em outras praças, a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aperte menos os juros, após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de ontem nos Estados Unidos, colaborou para a alta.

A Bolsa de Xangai fechou com ganho de 1,69%, em 3.087,29 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 1,31%, a 2.017,96 pontos. As ações reagiram positivamente à notícia de que Pequim relaxava restrições para conter a covid-19, entre elas a quarentena para viajantes.

A Pinpoint Asset Management afirmava que o governo chinês "pretende caminhar para a reabertura da economia, embora o cronograma exato não esteja claro neste momento".

Ações ligadas ao consumo e ao setor imobiliário se destacaram, com China Tourism Group Duty Free em alta de 3,7%. Entre incorporadoras, Gemdale, China Vanke e Poly Developments & Holdings atingiram todas o limite diário de alta de 10%, também com expectativas de que Pequim reduza a pressão financeira do setor.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 2,98%, em 28.263,57 pontos. A perspectiva de aperto menos duro nos EUA ajudou. Fabricantes de instrumentos de precisão estiveram entre os destaques, com Shimadzu em alta de 3,8% e Hoya, de 8,7%. A montadora Mazda Motor ganhou 7,6% e a Fujifilm, 11%, após as duas empresas elevarem projeções de resultados.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou alta de 7,74%, a 17.325,66 pontos, com a política de Pequim para a covid-19 apoiando os ganhos robustos. Ações de companhias ligadas à internet, de fabricantes de partes de eletrônicos e de incorporadoras chinesas estiveram entre os destaques.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 3,37% em Seul, em 2.483,16 pontos, com ações de tecnologia e internet em destaque. A perspectiva de Fed menos agressivo no aperto monetário nos EUA foi decisiva nesta sexta para a praça sul-coreana, com Samsung Electronics em alta de 4,1%.

Em Taiwan, o índice Taiex subiu 3,73%, para 14.007,56 pontos.

Oceania

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou com ganho de 2,79%, em 7.158,00 pontos. Os ganhos foram generalizados entre os setores, com o maior apetite por risco global. Fornecedora de infraestrutura para comunicações, Megaport subiu quase 14%, enquanto a gerente de investimentos Pinnacle Investment teve ganho de quase 13%.

*Com informações da Dow Jones Newswires