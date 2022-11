PIB do Reino Unido encolhe 0,2% no 3º trimestre ante o 2º trimestre

11/11/2022 | 07:21



O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido encolheu 0,2% no terceiro trimestre deste ano ante o segundo, de acordo com a estimativa inicial do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país, divulgada nesta sexta-feira.

O resultado representa a primeira contração trimestral da economia britânica desde os primeiros três meses de 2020, quando ocorreu o primeiro choque econômico relativo à pandemia de covid-19. No segundo trimestre, o PIB do país insular europeu havia avançado 0,2% na comparação com o primeiro.

Em base anual, o PIB britânico avançou 2,4% entre julho e setembro, ainda segundo a ONS.

Os indicadores confirmam as previsões do Banco da Inglaterra (BoE), que projeta uma recessão na etapa final deste ano enquanto sobe juros de maneira agressiva para conter a histórica escalada da inflação. Em setembro, o índice de preços ao consumidor (CPI) do Reino Unido avançou à taxa anual de 10,1%.

