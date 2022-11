São Caetano/Energis 8 estreia em casa pela Superliga Feminina neste sábado (5)

da Redação



17:17



O Energis 8 São Caetano realiza sua primeira partida da Superliga Feminina de Vôlei no Ginásio Milton Feijão, neste sábado (5), às 21h30, contra o Gerdau Minas. O jogo, que será transmitido pelo canal SporTV, tem entrada franca com o preenchimento do cadastro de sócio-torcedor e a doação de 1 quilo de alimento não perecível. O ingresso é solidário e o alimento arrecadado será direcionado para entidades do município.

O técnico William Carvalho, da geração de prata do vôlei masculino brasileiro, u mescla atletas experientes e também integrantes das categorias de base. Exemplos de experiência são a ponta Nayara Félix (31 anos) e a meio Camila Leite (33 anos). E, de juventude, a oposta Camila Mesquita (22 anos), maior pontuadora do time no Campeonato Paulista, e a levantadora Mikaella (25 anos), que é a capitã da equipe.

“Sabemos a força do Minas, mas será um jogo em casa. É importante pela experiência que o time pode ganhar”, disse William. Já Camila Mesquita acredita que o time vai melhorar no decorrer da competição. “Tivemos mais volume de jogo na estreia na Superliga do que em relação ao Paulista, mas precisamos arrumar detalhes e temos de ir melhorando jogo a jogo. Contra o Minas, bloqueio alto e saque pesado, tem de dar na bola. É daqui para mais, confio na equipe”, complementou.

O Energis 8 São Caetano tenta se recuperar da derrota para o Pinheiros (0x3), na terça-feira (1), na Capital.