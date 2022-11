São Caetano/Energis 8 Brasil estreia na Superliga Feminina

Pedro Lopes

Especial para o Diário



01/11/2022 | 14:49



Nesta terça-feira (1) acontece a estreia do São Caetano/Energis 8 Brasil na Superliga Feminina de Vôlei. O jogo será às 20h, contra o EC Pinheiros, no Ginásio Henrique Villaboim, na capital. A partida terá transmissão do Canal Vôlei Brasil, pelo pay-per-view, sendo que os fãs poderão comprar com os cupons de desconto do time pelo site https://canalvoleibrasil.cbv.com.br/ (clique aqui).

O São Caetano é comandado pelo ex-levantador da seleção brasileira William Carvalho, que já foi vice-campeão da Superliga com o clube. Em relação aos treinamentos do time, ele afirma que “é uma equipe formada por apenas cinco adultas e jogadoras jovens, mas que estão trabalhando muito bem. É claro que nossos investimentos são menores e vamos brigar na segunda parte da tabela, mas pelo que vi nos treinos, tenho a expectativa de fazer uma boa Superliga.”

Para esta temporada, a equipe optou por misturar experiência com juventude. A oposta Camila Mesquita (22 anos), que jogou no Pinheiros e no Minas Tênis Clube, campeão da Copa do Brasil e da Superliga em 2021, foi a maior pontuadora do time no Campeonato Paulista, quando o São Caetano terminou na quarta colocação. Já a ponta Nayara Félix (31 anos), que atuou em São Caetano, no Bauru, na Alemanha, Romênia, França e Portugal (Kairos foi sua última equipe na Europa), e a cearense Camila Leite (33 anos), com passagens pelo vôlei de quadra e de praia, são as mais experientes.

O time também será integrado por jogadoras da base. A atleta mais nova é Isabela Rocha (17 anos), vice-campeã sul-americana com a Seleção Brasileira Sub-18. Entre as jogadoras Sub-21 estão as meio-de-rede Dara (19 anos) e Yasmin Brasil (20 anos), as pontas Letícia Cruz (20), Eduarda, Duda e Luana (19 anos), e a levantadora Duda Rudgeri (20).