Super Vôlei Santo André perde e está fora da Superliga C

Pedro Lopes



25/10/2022 | 14:10



A nova equipe do Super Vôlei Santo André foi derrotada na tarde desta segunda-feira (24), e está eliminada da Superliga C. Os andreenses enfrentaram a equipe do Minas, pelos playoffs da competição, e perderam por 3 sets a 0 sendo as parciais 27 x 25, 25 x 23 e 25 x 15. Com isso, o time está eliminado da Superliga C, pois apenas o campeão consegue o acesso para a segunda divisão nacional.



Ao todo, o time de Santo André fez uma campanha com duas vitórias e duas derrotas. Na primeira fase do campeonato, o Super Vôlei Santo André enfrentou o time de Osasco e foi derrotado por 3 sets a 1, com parciais não divulgadas.



O segundo jogo foi coroado com uma vitória do time comandado por Marcelo Madeira, 3 sets a 0 para cima do Pro Esporte/CPV, com parciais 25 x 17, 25 x 13 e 25 x 13, fazendo com que a equipe tivesse uma chance de passar aos playoffs. O jogo decisivo foi disputado fora de casa, em que o adversário era Teófilo Otoni, e o Super Vôlei carimbou a classificação com uma vitória por 3 sets a 1, com parciais 12 x 25, 22 x 25, 25 x 20 e 18 x 25.