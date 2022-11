Evento esportivo inclusivo ocorre neste sábado (5)

Pedro Lopes

Especial para o Diário



04/11/2022 | 15:46



Diadema sediará o FAFA (Festival de Atividade Física e Adaptada), neste sábado (5), no Ginásio Poliesportivo João do Pulo. O evento reunirá cerca de 200 estudantes com deficiência, alunos da rede municipal de ensino e que frequentam o CAIS (Centro de Atenção e Inclusão Social).

Essa é primeira vez que o festival será realizado no município, para isso, a preparação do festival está sendo organizada entre as Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e da Educação. A entrada é aberta ao público, portanto, basta apenas comparecer ao ginásio, localizado na Rua El Salvador, 41, no bairro Canhema.

O FAFA acontecerá em dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h, com a participação de alunos entre 2 e 50 anos. Nos períodos serão realizados jogos diversos, entre eles: basquete, jogo de argolas, bocha, chute a gol, trave do equilíbrio e tatame com vivências com bolas de pilates, que estimulam a reabilitação neuromuscular.

Araceli Bueno, que dá aulas duas vezes por semana no CAIS/Diadema, conta que “durante o festival vamos oferecer várias ações esportivas adaptadas, para que os alunos possam brincar e se exercitar com segurança. Vamos fazer várias vivências esportivas, haverá interação entre familiares e participantes, divertimentos, e tudo será feito com muita alegria”.