Obituário - 2 de novembro de 2022

02/11/2022



SANTO ANDRÉ

Clarinda Benfatti de Camargo, 103. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Idemeia da Caridade Csapo, 86. Natural de Pedro de Toledo (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Inaida Krol Kostin, 86. Natural da Polônia. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Olicio Pereira da Silva, 85. Natural de Brumado (BA). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Carreira Ribeiro, 84. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geraldo Cardoso de Oliveira, 83. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Lucilam Bombacci Rodrigues da Costa, 82. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Anízio Barbosa da Silva, 81. Natural de Januária (MG). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Miguel Ortigoso, 81. Natural de Ipuã (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Edite Vieira Cavalcante, 80. Natural de Casa Nova (BA). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Nogueira Costa, 80. Natural de Cedro (CE). Residia no Jardim Planalto, em São Paulo, Capital. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Irene Elvira Rosa Sanches, 78. Natural de Guaramirim (SC). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Diua 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Moacir Galvão, 76. Natural de Joaquim Távora (PR). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isaias Rodrigues Soares, 74. Natural de Uberlândia (MG). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria José de Oliveira, 71. Natural de Junqueiro (AL). Residia no Jardim Marajoara, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Jardim da Colina.

João Batista Mazza, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Funileiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Veronez Ferreira, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Mitsuru Endo, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Gerente setor galvanização. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Rogério Pinto Leopoldino, 43. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Instalador. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Nicola Fichetti, 90. Natural da Itália. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Alcebiades Martins Gonçalves, 77. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Leonor Barnechi Ricardo, 77. Natural de Glicério (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Miguel Jerônimo Barbosa, 76. Natural de Paula Cândido (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Clara Beatriz Ceron Lastra, 71. Natural do Chile. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Gilberto Carlos da Silva, 71. Natural de Arapongas (PR). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério do Morumbi, Capital.

Marinalva dos Santos Silva, 69. Natural de Taciba (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Eulalia Rodrigues Moura, 67. Natural de Santa Maria do Suaçuí (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Suelene Antonio de Oliveira, 58. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Manicure. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Luiz Ferreira, 94. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ieda Amália Brises, 91. Natural de Rio Grande (RS). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Tuneo Sekisawa, 86. Natural de Pereira Barreto (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério Congonhas, na Capital.

DIADEMA

Evangelina Maria do Nascimento, 90. Natural de Picos (PI). Residia na Vila Industrial, em São Paulo. Dia 27, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Domingas Goes Nonato, 79. Natural da Conceição do Coité (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Cecília Baia do Nascimento Silva, 73. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Avelina Xavier da Vera Cruz da Mata, 56. Natural de Licínio de Almeida (BA). Residia no Centro de Diadema. Comerciante. Dia 27, em Santo André. Vale da Paz.

José Antonio da Cunha, 52. Natural de Campo Belo (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Alexandre de Almeida Bispo, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Natividade de Souza, 88. Natural de Ibirajuba (PE). Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIO GRANDE DA SERRA

Antonio Roberto da Silveira, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra. Taxista. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, Capital.