Humorista Léo Lins protesta em São Caetano depois de show ser cancelado pela prefeitura

Joyce Cunha



31/10/2022 | 20:50



O comediante Léo Lins e fãs do artista manifestaram na noite desta segunda-feira (31), em frente ao Teatro Municipal Santos Dumont, contra o cancelamento pela Prefeitura de São Caetano do espetáculo de humor que aconteceria, às 20h30, no local.

O artista afirma que o cancelamento foi uma ação arbitrária do Paço após, na última quinta-feira, Lins publicar vídeo com sátira relacionada ao prefeito José Auricchio Junior (PSDB). Na sexta-feira, a Administração, em contato com a produtora do espetáculo, informou a suspensão do show, sem emitir documento ou justificativa. Diante do episódio, o comediante entrou com ação, ainda na sexta-feira, e obteve mandado da Justiça para realizar a apresentação.

No início da tarde desta segunda, a Defesa Civil interditou o Teatro Municipal sob alegação de danos na cobertura do edifício causado por chuva no fim de semana.

De acordo com Lins, sua equipe esteve no local e não identificou problemas que sustentem a alegação da Prefeitura, mais um indício do que o artista alega ser episódio de censura.

"Marcamos este show beneficente. Todo o meu cachê será destinado ao abrigo Anjo Gabriel. Esse é o último espetáculo da turnê, o décimo que tentam cancelar. Na quinta-feira eu postei um vídeo para divulgar o espetáculo, como faço em todas as cidades para onde vou. Fiz uma piada citando o prefeito (Auricchio), e outras sobre a cidade, com coisas que o público mesmo me passa. Na sexta-feira, por volta das 16h, entraram em contato com a produtora que está fazendo a venda dos ingressos para cancelar o show. Sem a emissão de documento ou alegação", afirmou ao Diário.

Este seria o último espetáculo da turnê do humorista neste ano. A produção tenta reverter na Justiça o impedimento da realização do espetáculo. Nova data deve ser agendada. Caso a decisão do Paço seja mantida, a produtora garantiu que fará a devolução do valor pago pelos ingressos.