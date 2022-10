Fãs se revoltam e preveem cancelamento de The Witcher após troca de atores

31/10/2022 | 16:11



Como você viu aqui, a famosa série The Witcher vai sofrer uma mudança no elenco principal, já que Henry Cavill está assumindo a capa do Superman. O ator vai passar o bastão de Geralt para Liam Hemsworth, mas os fãs não curtiram muito essa troca.

Nas redes sociais, os espectadores decidiram expor as suas opiniões e não pouparam críticas ao galã de Jogos Vorazes. Alguns fãs chegaram a dizer que a troca poderia ser feita, mas que os diretores deveriam ter escolhido outro ator tão talentoso e grande quanto Cavill, além de estarem cogitando a possibilidade de cancelamento antes da série atingir a sétima temporada, como está prevista.

Para quem não entende muito o peso da saída do Henry Cavill de The Witcher, literalmente, 90% daquilo tudo era por causa dele, nenhum do elenco tinha a influência que o Cavill têm, sem desmerecer, mas, poderiam ao menos, chamar um outro ator tão grande quanto o Henry.

Ca***ho eu simplesmente estou chocado com a saída do Henry Cavill de The Witcher. Essa série simplesmente foi criada em torno da imagem dele, tudo que ela se tornou foi graças ao carisma dele, eu entendo a saída mas simplesmente não deixa de ser chocante.

Eu vendo que o Henry Cavill largou The Witcher sendo que eu só assistia por causa dele.

O fato é que não é a saída de um ator qualquer. É a saída do ator que trouxe todo o público pra ver a série. É o principal, que deu toda a originalidade dele pro personagem mais importante da saga. Henry Cavill saindo destrói todo o ritmo de The Witcher. O cancelamento vem.

Apenas em choque que o irmão do Thor, vulgo ex marido da Miley Cyrus, o Liam Hemsworth, vai substituir Henry Cavill em The Witcher! Mano? Eu estou revoltado!

E você, o que achou dessa troca?