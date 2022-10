CPI da zona do euro sobe 10,7% em outubro, na comparação anual, mostra preliminar

31/10/2022 | 07:37



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro cresceu 10,7% em outubro, na comparação anual, na leitura preliminar publicada nesta segunda-feira, 31, pela Eurostat. O resultado significa uma aceleração, após a alta de 9,9% vista em setembro, e também superou a previsão de alta de 10,0% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. A alta mensal do CPI foi de 1,5% em outubro.

O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 5,0% em outubro, na comparação anual, com ganho mensal de 0,6%. Em setembro, a alta anual do núcleo do CPI havia sido de 4,8%.

*Com informações da Dow Jones Newswires