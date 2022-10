Antes do divórcio, Gisele Bündchen e Tom Brady fizeram curso de estabilização familiar

29/10/2022 | 09:11



Antes de assinarem a papelada do divórcio, Gisele Bündchen e Tom Brady tiveram que realizar um curso de educação de pais e estabilização familiar. A informação é do site Page Six.

De acordo com o veículo, o curso, com duração de quatro horas, é obrigatório na Flórida e tem o objetivo de educar os pais sobre os impactos da separação no relacionamento familiar. O jogador concluiu os estudos na terça-feira, dia 25, enquanto a modelo terminou no dia seguinte. O Page Six também divulgou que no certificado da brasileira consta a informação de que a classe era obrigatória.

Gisele e Tom Brady anunciaram oficialmente a separação na última sexta-feira, dia 28. Através das redes sociais, eles emitiram uma nota e pediram privacidade neste momento tão difícil. Vale pontuar que eles foram casados por 13 anos e são pais de duas crianças.