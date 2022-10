Sofrendo episódios de estresse, Anitta volta ao Brasil para cuidar de saúde

28/10/2022 | 08:10



Deu ruim? Ao que parece, apesar da vida glamorosa, Anitta está passando por maus bocados. De acordo com o colunista Gabriel Perline, a cantora voltou ao Brasil, após a temporada nos Estados Unidos, para cuidar da saúde mental. Isso porque, ela estaria sofrendo episódios de estresse por conta da agenda apertada de trabalho e o término do namoro com Murda Beatz.

Ainda segundo o jornalista, a artista chegou até a ser internada, mas, agora, segue bem e descansando em sua mansão no Rio de Janeiro. A assessoria de Anitta negou para a coluna que ela tenha sido isolada no hospital.

Vale lembrar que a intérprete de Girl From Rio andou sumida das redes sociais e apareceu com curativos no vídeo de agradecimento pelos troféus do Prêmio Multishow.