Região fecha setembro com saldo de 4.162 postos

O Grande ABC retrocedeu na geração de empregos formais de setembro. O saldo da região, que corresponde a variação entre admissão e demissão no período, foi positivo e fechou em 4.162 cargos. Mesmo assim, a região caiu 16.96% na comparação com agosto (5.012). Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

São Bernardo liderou com saldo de 1.929 postos. Em seguida, ficaram Santo André (950), Diadema (545), Mauá (524), São Caetano (253), Rio Grande da Serra (11). Ribeirão Pires foi a única cidade com saldo negativo de 50 cargos.

No último mês, a área de serviços foi a que impulsionou as vagas, acumulando saldo de 2.120. Logo depois, estão os setores de Comércio (1.090), Indústria (653), Construção (292) e Agropecuária (totalizando sete, sendo quatro em São Bernardo, três em Mauá e uma em Santo André).

O setor de serviços usualmente possui a maior contribuição em função da sua representatividade na economia, de acordo com Carlos Macedo, mestre em Macroeconomia e Finanças pela PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e sócio da plataforma de investimentos Warren.

"Observamos, conjunturalmente, uma dinâmica bem mais forte desse segmento do que dos demais setores. Boa parte disso é explicada pelos estímulos fiscais, como consumo de baixo valor agregado, exportação (transporte) e reabertura da economia, impulsionadas por viagem, que foram feitos na pandemia e, mais recentemente, com fins eleitorais."

BRASIL

"No mês de setembro, geramos 278 mil vagas formais, em linha com o esperado pelo consenso do mercado. Nos 12 meses, foram 2.4 milhões de vagas criadas. Apesar da geração ainda sólida de empregos, notamos sinais incipientes de uma moderação que pode se estender ao longo dos próximos meses a depender da evolução do consumo de serviços", pontuou o economia Carlos Macedo.