Produção industrial da zona do euro tem alta inesperada de 0,6% em março ante fevereiro

A produção industrial da zona do euro subiu 0,6% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 15, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam recuo de 0,4% da produção no período. No confronto anual, a produção industrial do bloco apresentou contração de 1% em março. O consenso da FactSet, porém, era de declínio bem maior, de 2,8%. A Eurostat também revisou números da produção de fevereiro, para avanço mensal de 1% e queda anual de 6,3%.