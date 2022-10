Giovanna Ewbank deixa Bless de castigo por gastar mil reais em jogos de celular

27/10/2022 | 09:11



Como toda criança, Bless Gagliasso Ewbank se mostra super apaixonado pelo mundo dos games, e mesmo com apenas sete anos de idade, já sabe mexer em tudo e se virar muito bem, mas parece que o pequeno ainda precisa de muita supervisão dos pais. E é claro que tendo pais super corujas como Giovanna Ewbank e Bruna Gagliasso, é tudo que ele mais tem, né?

Gio estava comandando o podcast Quem Pode, Pod, ao lado de Fernanda Paes Leme e recebeu Antônio Fagundes como convidado do último episódio, e foi quando eles entraram no assunto dos vídeo games. No bate-papo, o ator confidenciou que é apaixonado pelo games e até ficou uma semana sem praticamente dormir quando comprou um aparelho para jogar, e foi aí que Fepa se lembrou do afilhado:

- Ele liga sozinho, sabe mexer, sabe comprar o joguinho e eu fico assim, revelou a apresentadora fazendo cara de choque.

E foi então que Giovanna decidiu contar o que rolou para Bless acabar ficando de castigo:

- Inclusive, ele está de castigo, está há dois meses sem jogar videogame porque ele sabe que não pode comprar games e aí ele pede. A gente vê se pode, se não tem muita violência. Mas teve uma noite que eu e Bruno estávamos vendo série e, de repente, começa a vir um monte de cobrança no cartão de mais de mil reais.

Apesar de ser um ótimo passa tempo para as crianças, para Fernanda, o momento do castigo foi bom para que o afilhado conseguisse focar em outras atividades que não envolvam as telas.

- Ele passou a desenhar, desenha muito, Fagundes. Desenha super bem, passou a focar naquilo.