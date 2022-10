Com canção inédita na trilha do filme, Rihanna vai com A$AP Rocky a première de Pantera Negra: Wakanda para Sempre

27/10/2022 | 08:10



Olha ela! Rihanna marcou presença na première de Pantera Negra: Wakanda para Sempre, que aconteceu no Dolby Theatre, em Hollywood, na Califórnia.

Com um vestido chiquérrimo, a cantora chegou acompanhada do companheiro e pai do seu primeiro filho, o rapper A$AP Rocky. Além do casalzão, parte do elenco também marcou presença como Danai Gurira, Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Tenoch Huerta, Winston Duke, Isaach De Bankolé, Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya, Michaela Coel, Letitia Wright e Danai Gurira.

Vale pontuar que após um hiato de seis anos na carreira, Rihanna anunciou o lançamento de uma música inédita que está na trilha do filme. A canção, chamada Lift Me Up, é uma homenagem ao ator Chadwick Boseman que morreu em 2020 de câncer.

Pantera Negra: Wakanda Forever chega aos cinemas no dia 10 de novembro.