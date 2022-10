CBF suspende árbitro e responsável pelo VAR de jogo do Santos contra o Flamengo

26/10/2022 | 00:57



A CBF agiu rapidamente após as polêmicas de arbitragem no jogo entre Flamengo e Santos, no Maracanã, e soltou uma nota oficial já nesta madrugada de quarta-feira para anunciar que o árbitro goiano Andre Luiz de Freitas Castro e o responsável pelo VAR, o goiano Adriano Milczvski, estão suspensos por tempo indeterminado e passaram por reciclagem.

A decisão, em nota assinada por Wilson Seneme, responsável pelo comando da arbitragem na CBF, se deu em decorrência do lance do primeiro gol da partida, vencida pelos cariocas por 3 a 2. A jogada, no fim do primeiro tempo, começou com pênalti claro de Matheuzinho em Camacho ignorado pelo árbitro. O Flamengo atravessou o campo e Marinho cruzou para Pedro anotar o gol. Os santistas protestaram muito no lance e André Luiz acabou confirmando o lance, para revolta dos paulistas.

"A Comissão de Arbitragem da CBF informa que o árbitro André Luiz de Freitas Castro e o VAR Adriano Milczvski foram incluídos no Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro (PADA). A decisão foi tomada após análise da atuação de ambos durante a partida entre Flamengo e Santos, pelo Brasileirão", traz a nota divulgada 0h28 pela CBF. "O desempenho foi abaixo dos padrões exigidos."

O presidente do Santos, Andres Rueda, enviou uma carta de repúdio à CBF cobrando ação imediata da entidade contra André Luiz e Adriano Milczvski, pedindo a suspensão da dupla e que jamais voltem a ser escalados em jogos do clube.

O Santos acabou perdendo por 3 a 2, o que dificulta sua busca por vaga na Libertadores de 2023. Não foi a primeira vez que o clube repudiou contra a arbitragem. Sentindo-se bastante prejudicado no Brasileirão, o clube já havia enviado outros ofícios cobrando a Comissão de Arbitragem por erros sucessivos contra o time. Na rodada passada, por exemplo, Lucas Barbosa tinha sido expulso em lance no qual nem tocou no goleiro Cássio, do Corinthians.