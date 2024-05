Temporal que causa estragos no RS deve avançar para Santa Catarina

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul ao longo dos últimos dias também devem afetar Santa Catarina a partir da madrugada desta quinta-feira, 2, segundo previsão da empresa de meteorologia Climatempo. Até o momento, dez pessoas morreram no Estado gaúcho. Outras 21 pessoas estão desaparecidas, em situação que mobiliza as forças de segurança e prefeituras.

Diante dos estragos, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse, por meio das redes sociais, que entrou em contato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar de apoio do governo federal.

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o governo de São Paulo enviaram equipes para auxiliar nas buscas e no atendimento aos afetados.

Conforme a Climatempo, o avanço de uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul vai provocar chuva intensa e volumosa sobre Santa Catarina.

A previsão é que a quinta-feira comece com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas a qualquer momento em áreas do centro-sul e no oeste do Estado.

Nas cidades de São Miguel do Oeste e Chapecó, por exemplo, a situação é de perigo em função da chuva extrema que pode ocasionar transtornos aos moradores.

Já no litoral e em Florianópolis as instabilidades devem avançar a partir da tarde, com volumes menos expressivos.

Ainda de acordo com a Climatempo, na sexta-feira, 3, as instabilidades devem persistir sobre Santa Catarina, mantendo a condição de chuva volumosa em cidades como Criciúma, Lages, Caçador, Xanxerê e Concórdia.

A Defesa Civil emitiu alerta de atenção para essas regiões a partir das 4 horas da madrugada desta quinta.

Além da condição de chuva intensa e volumosa, também são esperados temporais com descargas elétricas, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo ao longo dos próximos dias. O litoral também deve ter fortes pancadas.

Os acumulados entre quinta e sexta, de acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, devem variar entre 150 e 200 mm no Extremo Oeste, Oeste e em áreas do Meio-Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul que fazem divisa com o RS, podendo pontualmente superar estes valores.

Em outras áreas, como o Alto Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis, os volumes devem ficar em torno dos 100 mm. A recomendação, diante disso, é evitar atividades ao ar livre, uma vez que há riscos de alagamentos, enxurradas, deslizamentos e queda de galhos e árvores.