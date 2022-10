Morre Luiz Galvão, fundador do conjunto Novos Baianos, aos 87 anos de idade

23/10/2022 | 09:11



Os fãs de Novos Baianos estão de luto! Luiz Galvão, o fundador do conjunto, morreu na madrugada do dia 23 de outubro aos 87 anos de idade. A notícia foi anunciada por amigos do cantor, como Caetano Veloso e Lúcio Mauro Filho.

Luiz estava internado na UTI do Incor, em São Paulo, desde o dia 19 de setembro onde passou por uma cirurgia cardiovascular. O compositor era cardiopata e diabético.

Galvão criou e liderou o grupo Novos Baianos, acontecimento que se coloca entre os que mudaram o rumo da história do Brasil. Sendo de Juazeiro, atraiu João Gilberto para a casa coletiva em que viviam os membros do grupo. E isso definiu o caminho rico que se pode resumir no álbum Acabou Chorare. Vamos sentir saudade dele. Tenho a honra de ter sido parceiro em ao menos uma canção, lamentou Caetano.