Paula Fernandes relembra acidente de carro: Quando eu vi, já estava capotando

23/10/2022 | 09:10



Baita susto! Paula Fernandes participou do Altas Horas, no último sábado, dia 22, e conversou com Serginho Groisman sobre o acidente de carro que sofreu em agosto deste ano. Na época, a cantora estava retornando de um show, quando capotou o veículo.

- Estava a 90km/h, por aí? entrando na cidade de São Paulo, trânsito movimentado normal, quando de repente, ouvi um barulho e olhei para o retrovisor e vi um louco rodando, relembrou.

E continuou dando detalhes da experiência assustadora:

- Quando eu vi, já estava capotando e na última a gente pensa: vou morrer, vai bater alguma coisa na cabeça. Passou um filme! E aí quando o carro parou de cabeça para baixo, eu perguntei para o Rony [namorado] como é que ele estava, que era minha preocupação. Fiquei com medo de explosão. O teto solar do carro estourou, então eu desconectei o cinto e de cabeça para baixo a gente saiu pelo teto solar, que foi quando eu machuquei o braço. Foi o único machucado que eu tive.

- Mas a reflexão que eu faço é que o amanhã não existe. Nossa, eu poderia ter me machucado muito, ter morrido mesmo. Porque foi muito violenta a batida. Usem o cinto de segurança, porque realmente salvou nossa vida. Agradeço a Deus todos os dias por estar viva! Quero aproveitar cada dia intensamente, como se fosse o último.