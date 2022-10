Vacinação em queda de crianças leva a quadro “desanimador”, segundo CNM

Da Redação



A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou levantamento para reforçar a preocupação com a contínua diminuição da imunização de crianças no primeiro ano de vida. O estudo analisou a cobertura vacinal, com destaque para as vacinas contra a poliomielite, tríplice viral D1 (Sarampo) e BCG e coletou dados de casos confirmados e óbitos. Também mostra o desabastecimento parcial, como no caso da BCG e o risco de reintrodução do vírus da poliomielite no território nacional. Nos últimos 15 anos (2007 a 2021), o resultado do indicador de média de cobertura havia superado a meta, exceto em 2019 (86,67%), 2020 (75,61%) e 2021 (70,70%). Entretanto, o cenário de alcance desse público pelo conjunto de municípios tem sido “desanimador”, segundo a expressão da CNM. No ano de 2014, 54,1% (1.469 dos municípios) atingiram o objetivo de cobertura para o imunizante. Sete anos depois, porém, o percentual caiu para 22,1% (601 entes locais).

BCG despencou

A análise da entidade engloba a cobertura vacinal de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI) entre 2007 e 2021 e aponta queda nas vacinas analisadas, exceto na da febre amarela. Avaliando esse cenário, o estudo identificou que o percentual de imunização da BCG despencou de 68% (em 3.786 municípios) em 2007 para 22,1% (em 1.230) no ano passado. Uma das vacinas mais antigas do Calendário Nacional de Vacinação, a vacina contra a tuberculose deve ser administrada logo após o nascimento, preferencialmente na admissão do recém-nascido na maternidade, tendo como meta 90% de cobertura.

Poliomielite e sarampo

No cenário em que é analisada a vacinação contra a poliomielite, o registro de diminuição também é acentuado e chega a 81,8% (4.554 municípios) nos últimos 15 anos. O percentual de municípios que alcançou a meta chega a apenas 25,7% no ano passado. Por sua vez, a meta de cobertura da tríplice viral (95%), que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, o país não atingiu a meta de cobertura, sendo que o menor índice foi registrado em 2021 (73,50%).

Causas

De acordo com estudo relacionado à redução das coberturas vacinais de rotina em crianças menores de cinco anos, realizado em 2020 pelo Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), vários motivos podem levar à diminuição das coberturas vacinais. Os principais são a falta de vacinas nas unidades de saúde, a circulação de fake news e a formação e estrutura insuficientes para trabalho nas salas de vacinação. Também foram apontados problemas relacionados ao acesso e à qualidade do atendimento e a baixa percepção do risco de doenças imunopreveníveis por parte dos pais e/ou responsáveis.





Frase

"O aeroporto de Jundiaí vem gradativamente dando sinais de crescimento e há investimento previsto na construção de hangares com a entrada de novos cessionários, crescimento de voos comerciais pela Azul Conecta, bem como o crescimento de movimento com o período de final de ano. A Rede Voa também conta com um plano de negócios para atrair novos players para suas áreas ''''''''green field'''''''', com fomento a novos negócios para Jundiaí e para o entorno do aeroporto." - Presidente da Rede Voa, Marcel Moure, sobre tendências na infraestrutura do aeroporto de Jundiaí.

Energia solar decolando

A capacidade brasileira de geração de energia solar dobrou no último ano, levando o setor a crer que essa tecnologia passará em breve a ser a segunda maior fonte geradora do país, atrás apenas das usinas hidrelétricas. Segundo a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), a capacidade de geração solar instalada no Brasil ultrapassou os 20 GW (gigawatts)

neste mês, levando essa fonte a responder por 9,6% da capacidade no país.





Destaque

Os dois parques aquáticos de Olímpia, o Thermas dos Laranjais e o Hot Beach, estão no top dez dos parques aquáticos mais visitados da América Latina mais uma vez. O resultado da edição 2021 foi divulgado pela TEA/AECOM - Themed Entertainment Association, entidade internacional que publica anualmente o resultado de visitações em museus, parques temáticos e aquáticos de todo o mundo. O Thermas dos Laranjais se manteve na primeira posição, com um total de 1,179 milhão de turistas no ano passado, o que representa uma alta de 28% em relação ao volume de visitantes de 2020 (922,5 mil). O Hot Beach ocupa a 9ª posição, com um total de 594 mil visitantes em 2021; o crescimento de um ano para outro foi de 144%, já que em 2020 haviam sido 243,2 mil pessoas.

Pesquisa paulista

Duas tecnologias pouco conhecidas no Brasil capazes de gerar energia, capturar e purificar o dióxido de carbono (CO2), um dos grandes vilões do aquecimento global, estão sendo investigadas por integrantes do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI) da Universidade de São Paulo (USP).





Breves

Uma nova unidade da rede de supermercados Pão de Açúcar, a primeira na cidade, com investimento de R$ 5 milhões, vai gerar 120 novos empregos na cidade de Salto.



A Beiersdorf, holding alemã referência do setor de cuidados pessoais e detentora de marcas como NIVEA e Eucerin, investiu R$ 50 milhões na ampliação de sua fábrica em Itatiba.